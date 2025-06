Oposição quer voltar à habitação no novo ano parlamentar, PS põe foco no Orçamento

"A próxima sessão legislativa arranca com três aspetos importantes: logo no início, a discussão e aprovação do Orçamento do Estado 2024, a continuidade do processo de Revisão Constitucional e o arranque do Grupo de Trabalho para a Revisão da Lei da Água", destacou fonte oficial do grupo parlamentar socialista, que acrescentou querer encerrar a revisão da lei dos metadados ainda em setembro.