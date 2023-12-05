Papeleiras de rua têm muitas embalagens que podiam ser recicladas

As papeleiras de rua têm embalagens que poderiam ser recicladas, possibilitando um aumento superior a 10% da reciclagem no município de Lisboa, segundo as conclusões de um projeto-piloto, reveladas esta terça-feira..O Electrão (Associação de Gestão de Resíduos) desenvolveu um projeto-piloto em colaboração com as freguesias de Santo António e Parque das Nações, em Lisboa, tendo-se verificado que nas papeleiras de rua estão muitas embalagens que podiam ser recicladas.."Nas papeleiras de rua estão muitas embalagens de vidro, plástico, metal e papel/cartão que podiam ser encaminhadas para reciclagem, já que este material tem elevada qualidade, à semelhança dos materiais que são colocados no ecoponto", é referido na nota..O projeto "Recuperação de resíduos da limpeza urbana" incidiu também nas varreduras manuais..O estudo tinha como objetivo aferir a quantidade de resíduos da limpeza urbana que podem ser recuperados, nomeadamente das papeleiras e varreduras manuais..No total, foram recolhidas 22 toneladas de resíduos de papeleiras e varreduras manuais nas duas freguesias..Em Santo António foram recolhidas 10 toneladas, entre 4 e 15 de setembro, e no Parque das Nações foram reunidas 12 toneladas, no período de 11 a 22 de setembro.