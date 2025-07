Patriarca de Lisboa: Portugal com sinais de dificuldade para dar "vida digna" aos cidadãos

Na sua primeira mensagem de Natal enquanto patriarca de Lisboa, divulgada ontem à noite na RTP, Rui Valério afirmou que "as notícias do aumento da pobreza, do número de famílias que, na labuta do dia-a-dia, têm cada vez mais dificuldade em fazer face às necessidades básicas, são sinais de um país que dificilmente consegue estar à altura de dar uma vida digna aos seus cidadãos".