PCP pede que se perca menos tempo "em tricas" e mais a responder aos problemas

Numa conferência de imprensa de apresentação das conclusões da reunião deste sábado do Comité Central do PCP, em Lisboa, Paulo Raimundo foi questionado sobre as palavras do primeiro-ministro, António Costa, que considerou que o Presidente da República teve falta de "bom senso" ao decidir dissolver o parlamento, considerando que foi uma opção "totalmente despropositada e desnecessária".