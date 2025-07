PCP propõe salário mínimo de 910 euros em janeiro e mil euros até final de 2024

Confrontado com declarações do ministro das Finanças, Fernando Medina, segundo as quais o Governo pretende criar um mecanismo para proteger mais as famílias relativamente ao movimento dos juros, através de um mecanismo de previsibilidade no montante dos pagamentos, a par de uma melhor bonificação do crédito, o deputado do PCP demarcou-se do caminho que tem sido seguido pelo executivo socialista.