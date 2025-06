Pedro Amaral Jorge: "Negociações no COP são sempre incrementais e os passos dados sempre pequenos"

Relativamente ao licenciamento de projetos de energia renovável em terra, a APREN lançou recentemente, creio que em setembro, um guia para, de alguma forma, acelerar esses processos ou apoiar alguma aceleração nesses processos. Já há algum retorno? Qual tem sido o retorno após o lançamento desse guia?

Deixe-me explicar-lhe a lógica. Vamos ver o retorno para a frente e no que temos de instalar, mas só para termos aqui um número antes de ir aí, estamos com cerca de 17 GW de potência renovável instalada, ou seja, devemos estar com 9 GW de hídrica, 5,6 GW de eólica e cerca de 3 GW de fotovoltaica. Mas as metas que temos para 2030 são 20 de fotovoltaica, dez de eólica onshore, dois de eólica offshore, o que implica quase triplicar para estarmos em linha com o Double Down, Triple Up. Este guia pretende, efetivamente, tornar o processo de licenciamento num denominador comum em que todas as entidades que entram nesse processo interpretam todos os conceitos da mesma forma. Ou seja, a ideia do trabalho conjunto que fizemos com a Agência Portuguesa do Ambiente, com a Direção-Geral de Energia e Geologia e com a Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, foi para o licenciamento ambiental e para o licenciamento elétrico. Sempre que um processo é instruído de uma determinada forma, as entidades concordam com as interpretações que lá estão e esse foi o grande passo que fizemos. E o objetivo, agora, é que a implementação disso para os tais 20 gigawatts, ou 23, 24, quase 30 gigawatts que são necessários instalar até 2030, que essa experiência e esse guia acelerem os processos que vêm daqui para a frente. O guia é um primeiro passo. Vai poder ajudar a definir os processos e os procedimentos das entidades, vai poder ajudar na formação de pessoas de que a interpretação daqueles conceitos jurídicos que estão ali e que têm de ser cumpridos tem de ser aquela. O objetivo é esse. Vamos começar a ver os efeitos do guia se calhar daqui a um ano, um ano e meio, porque um projeto renovável em Portugal demora no mínimo três a quatro anos.