DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Dinheiro Vivo

Pedro Nuno Santos considera TGV "um dos projetos mais estruturantes" para Portugal

Questionado se está pronto para dar luz verde ao concurso do TGV, o antigo ministro das Infraestruturas respondeu que o fará "sem nenhuma hesitação" e que "quanto mais depressa, melhor"
Publicado a

O candidato à liderança do PS Pedro Nuno Santos indicou hoje que a construção da linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto é "um dos projetos mais estruturantes para o país" e deve tornar-se uma realidade rapidamente.

Questionado se está pronto para dar luz verde ao concurso do TGV, o antigo ministro das Infraestruturas respondeu que o fará "sem nenhuma hesitação" e que "quanto mais depressa, melhor".

"Esse é um dos projetos mais estruturantes para o país, foi comigo que iniciámos esse processo, e nós já estamos atrasados demasiados anos", considerou, defendendo que "o Governo tem todas as possibilidades, toda a legitimidade para avançar com um projeto que já se iniciou há algum tempo e que precisa de ser posto no terreno rapidamente".

O candidato a secretário-geral do PS falava aos jornalistas antes de um encontro com jovens, em Lisboa.

Já numa intervenção perante jovens socialistas, Pedro Nuno Santos elegeu como prioridades o emprego, a habitação, a mobilidade e o custo de vida.

No que toca ao emprego e aos salários, o ex-ministro considerou que constitui "a maior batalha" e implica o crescimento e a modernização da economia, e recusou que a redução do IRC seja a solução para os problemas económicos, como propôs o PSD.

No que toca à habitação, Pedro Nuno Santos defendeu a necessidade de aumentar a oferta pública e considerou que estas habitações não se devem destinar apenas à população mais carenciada, mas também à classe média.

O antigo ministro das Infraestruturas considerou que é necessário ir mais longe do que a meta estabelecida pelo Governo de duplicar o número de camas em residências públicas, e propôs um levantamento das necessidades que permita dar resposta às "reais necessidades" dos estudantes deslocados.

O ex-governante defendeu também ser necessário "alargar o nível e gratuitidade do ensino superior", passando pelas propinas, e propôs o alargamento da gratuitidade dos transportes públicos para todos os jovens.

Antes da intervenção de Pedro Nuno Santos, o secretário-geral da Juventude Socialista (JS), que abriu esta apresentação da candidatura, manifestou o seu apoio e disse que o candidato conta com o apoio dos 10 deputados da JS.

Miguel Costa Matos manifestou "orgulho" no candidato, que disse ser "convicto, mobilizador, unificador do partido".

O líder dos jovens socialistas considerou também que Pedro Nuno Santos é "um líder que faz" e "que une".

"Hoje sabemos que da esquerda à direita do nosso partido, todos os socialistas podem unir-se em torno deste Portugal inteiro [o slogan da candidatura] e do grande líder que é Pedro Nuno Santos", defendeu.

O primeiro-ministro confirmou na sexta-feira a intenção de lançar o primeiro concurso para a construção da linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto em janeiro se houver acordo do líder do PSD.

"Em janeiro, tudo estará pronto para poder lançar o concurso, mas tendo em conta a atual situação política, o concurso só será lançado se o futuro líder do PS e o atual líder do PSD derem luz verde", disse António Costa, no Dubai, onde esteve a participar na 28.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP28).

O projeto de alta velocidade Lisboa-Porto, com um custo estimado de cerca de 4,5 mil milhões de euros, prevê uma ligação entre as duas cidades numa hora e 15 minutos, com paragem possível em Leiria, Coimbra, Aveiro e Gaia.

Paralelamente, está também a desenvolver-se a ligação Porto-Vigo, dependente da articulação com Espanha, com nova ligação ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro e troço Braga-Valença (distrito de Viana do Castelo).

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt