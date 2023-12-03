Pedro Nuno Santos considera TGV "um dos projetos mais estruturantes" para Portugal

O candidato à liderança do PS Pedro Nuno Santos indicou hoje que a construção da linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto é "um dos projetos mais estruturantes para o país" e deve tornar-se uma realidade rapidamente..Questionado se está pronto para dar luz verde ao concurso do TGV, o antigo ministro das Infraestruturas respondeu que o fará "sem nenhuma hesitação" e que "quanto mais depressa, melhor".."Esse é um dos projetos mais estruturantes para o país, foi comigo que iniciámos esse processo, e nós já estamos atrasados demasiados anos", considerou, defendendo que "o Governo tem todas as possibilidades, toda a legitimidade para avançar com um projeto que já se iniciou há algum tempo e que precisa de ser posto no terreno rapidamente"..O candidato a secretário-geral do PS falava aos jornalistas antes de um encontro com jovens, em Lisboa..Já numa intervenção perante jovens socialistas, Pedro Nuno Santos elegeu como prioridades o emprego, a habitação, a mobilidade e o custo de vida..No que toca ao emprego e aos salários, o ex-ministro considerou que constitui "a maior batalha" e implica o crescimento e a modernização da economia, e recusou que a redução do IRC seja a solução para os problemas económicos, como propôs o PSD..No que toca à habitação, Pedro Nuno Santos defendeu a necessidade de aumentar a oferta pública e considerou que estas habitações não se devem destinar apenas à população mais carenciada, mas também à classe média..O antigo ministro das Infraestruturas considerou que é necessário ir mais longe do que a meta estabelecida pelo Governo de duplicar o número de camas em residências públicas, e propôs um levantamento das necessidades que permita dar resposta às "reais necessidades" dos estudantes deslocados..O ex-governante defendeu também ser necessário "alargar o nível e gratuitidade do ensino superior", passando pelas propinas, e propôs o alargamento da gratuitidade dos transportes públicos para todos os jovens..Antes da intervenção de Pedro Nuno Santos, o secretário-geral da Juventude Socialista (JS), que abriu esta apresentação da candidatura, manifestou o seu apoio e disse que o candidato conta com o apoio dos 10 deputados da JS..Miguel Costa Matos manifestou "orgulho" no candidato, que disse ser "convicto, mobilizador, unificador do partido"..O líder dos jovens socialistas considerou também que Pedro Nuno Santos é "um líder que faz" e "que une".."Hoje sabemos que da esquerda à direita do nosso partido, todos os socialistas podem unir-se em torno deste Portugal inteiro [o slogan da candidatura] e do grande líder que é Pedro Nuno Santos", defendeu..O primeiro-ministro confirmou na sexta-feira a intenção de lançar o primeiro concurso para a construção da linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto em janeiro se houver acordo do líder do PSD.."Em janeiro, tudo estará pronto para poder lançar o concurso, mas tendo em conta a atual situação política, o concurso só será lançado se o futuro líder do PS e o atual líder do PSD derem luz verde", disse António Costa, no Dubai, onde esteve a participar na 28.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP28)..O projeto de alta velocidade Lisboa-Porto, com um custo estimado de cerca de 4,5 mil milhões de euros, prevê uma ligação entre as duas cidades numa hora e 15 minutos, com paragem possível em Leiria, Coimbra, Aveiro e Gaia..Paralelamente, está também a desenvolver-se a ligação Porto-Vigo, dependente da articulação com Espanha, com nova ligação ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro e troço Braga-Valença (distrito de Viana do Castelo).