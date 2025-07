Pedro Nuno Santos: "Um grande resultado do PS é a melhor forma de garantir estabilidade"

Entre o "aumento sem precedentes" do salário mínimo nacional, os acréscimos extraordinários nas pensões mais baixas e as contas públicas certas, Pedro Nuno Santos disse, acerca de António Costa, que "contamos sempre com ele e ele vai conosco", deixando adivinhar que conta com o ainda primeiro-ministro para a campanha eleitoral e estará disposto a apoiar ambições que ele possa ter a nível da União Europeia. "Temos um orgulho imenso no trabalho que realizou e no resultado da sua governação", assegurou, admitindo ser capaz de governar com o último Orçamento do Estado do último dos seus três executivos.