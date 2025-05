Perícias médicas confirmam que Ricardo Salgado tem Alzheimer

As perícias neurológicas realizadas a Ricardo Salgado no âmbito dos vários processos judiciais em que o ex-banqueiro está envolvido estão já concluídas, ou em fase muito avançada, e confirmam o diagnóstico de Alzheimer do neurologista particular de Salgado. A notícia é avançada pelo jornal Expresso, que dá conta que "o simples facto de ter a doença não significa obrigatoriamente que o antigo presidente do Grupo Espírito Santo esteja incapaz de ser julgado ou de testemunhar".