Peso do salário mínimo no trabalho recua para o nível mais baixo de há sete anos

A desigualdade por género melhorou substancialmente. "A diferença entre o número de homens e mulheres com SMN nunca foi tão pequena como neste último trimestre", destacou Ana Mendes Godinho. Em 2016, havia mais 77 336 mulheres a receber o SMN do que os homens. Agora, apenas mais 5335 trabalhadoras estão com SMN comparativamente com o sexo masculino. Ou seja, a desigualdade salarial reduziu-se em 93%, segundo as estatísticas da tutela. Em detalhe, no segundo trimestre, 421 723 trabalhadoras estavam no ordenado mínimo, mais 5335 comparativamente com os homens (416 388). Os dados do mesmo período de 2022 mostram um fosso muito superior: existiam 480 630 funcionárias com o vencimento mínimo, ou seja, mais 25401 do que o número de homens (455 229).