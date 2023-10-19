Petição pela inclusão do percurso fluvial Setúbal/Troia no passe Navegante tem oito mil assinaturas

Uma petição com mais de oito mil assinaturas a pedir a inclusão do transporte fluvial de passageiros entre Setúbal e Troia no passe Navegante foi, esta quinta-feira, entregue na Assembleia da República, confirmou à agência Lusa o primeiro subscritor, Fernando Pinho.."A petição já estava no meu programa eleitoral quando concorri à Câmara de Setúbal, com o objetivo de que o passe Navegante fosse extensível aos setubalenses que vão para Troia, para a sua praia de eleição, que sempre o foi", disse à agência Lusa Fernando Pinho, cabeça de lista do BE à Câmara Municipal de Setúbal nas eleições autárquicas de setembro de 2021.."A adesão dos setubalenses e de muitas outras pessoas da região ultrapassou as nossas melhores expectativas", sublinhou Fernando Pinho, reconhecendo que a petição contou com o apoio de pessoas de diversas áreas políticas e não apenas de apoiantes do BE..A deputada do BE eleita por Setúbal, Joana Mortágua, também reconhece que a iniciativa teve uma grande adesão da população, "porque as praias de Troia sempre foram uma alternativa para muitas famílias de trabalhadores que não têm possibilidades de se deslocar para o Algarve ou para outros destinos mais longínquos".."Nós já sabemos que parte dessas praias e dessa costa [alentejana) acabará por ser de alguma forma privatizada, com os vários resorts de luxo que estão a ser planeados para Troia", disse.."E o crescente preço do transporte fluvial - que é a maneira mais simples e rápida de chegar a Troia a partir de Setúbal - é também uma forma de privatização, porque é muito difícil uma família trabalhadora pagar quase 100 euros por mês de passe para ir à praia, ou pagar quase 10 euros de bilhete individual", sublinhou..Para Joana Mortágua, os preços praticados pela concessionária daquele serviço, a empresa Atlantic Ferries, do grupo Sonae, é mais "uma forma de elitização da praia, de dizer que nesta praia não queremos trabalhadores".."No troço entre Troia e Melides, nós (BE) visitámos empreendimentos em que o preço base de um lote são 4 milhões de euros, não construído. Portanto, aquilo não é sequer para os ricos portugueses, é para o ultra rico estrangeiro, que chega de helicóptero, não vai aos restaurantes da região, não vai às lojas da região. Entra e sai de helicóptero do seu 'resort' de luxo, usufruindo de uma praia exclusiva que foi expropriada ao povo", disse.."O que nós queremos é que o povo possa aceder às praias que sempre foram suas. E isso faz-se lutando contra estes mega empreendimentos, que destroem e privatizam zonas naturais e de frequência popular, e faz-se permitindo o acesso. Uma das maneiras de se fazer esse acesso, mais prática, mais barata e mais utilizada pelos trabalhadores, é através do barco. E é isso que queremos garantir que se inclui no passe social", frisou Joana Mortágua..Questionada pela agência Lusa, a Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS) informou que o contrato de concessão com a empresa Atlantic Ferries foi assinado em 14 de fevereiro de 2005, por um período de 15 anos, e que, entretanto, esse contrato já foi prorrogado por mais cinco anos, até 2025.