PIB nacional contrai 0,2% no terceiro trimestre do ano

Produto interno bruto diminuiu nos meses de verão devido a uma "redução expressiva" das exportações de bens e serviços, incluindo o turismo, segundo o INE.
O produto interno bruto (PIB) diminuiu 0,2% entre julho e setembro face ao segundo trimestre, revela esta terça-feira a estimativa rápida sobre o PIB em volume do Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Comparando com o segundo trimestre de 2023, o PIB registou uma diminuição de 0,2%, após um crescimento em cadeia de 0,1% no trimestre anterior", lê-se na nota estatística do INE.

As contas nacionais do terceiro trimestre indicam também também que "o contributo da procura externa líquida para a taxa de variação em cadeia do PIB, passou a negativo, após ter sido positivo no segundo trimestre, refletindo a redução das exportações quer de bens, quer de serviços, incluindo o turismo. O contributo da procura interna passou de negativo a positivo no terceiro trimestre, observando-se aumentos do consumo privado e do investimento".

Explica o INE que "o contributo positivo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB diminuiu em relação ao verificado no trimestre anterior [entre abril e junho], em resultado da desaceleração significativa das exportações de bens e serviços em volume, tendo a componente de bens registado uma redução expressiva". Já as importações de bens e serviços registaram uma redução moderada devido à componente de bens.

"Em sentido contrário, a procura interna registou um contributo positivo para a variação homóloga do PIB, superior ao do trimestre anterior, verificando-se uma aceleração do investimento e um abrandamento do consumo privado", adianta o INE.

Não obstante, em termos reais ou seja face ao verão de 2022, o gabinete de estatística nacional registou um crescimento homólogo de 1,9% no terceiro trimestre do ano, na sequência de uma subida de 2,6% entre abril e junho.

O Governo prevê que o PIB cresce 2,2% este ano.

