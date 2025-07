Plano de avisos do Portugal 2030 publicado

"Foi hoje publicado o plano anual de avisos do Portugal 2030, permitindo a cidadãos e empresas conhecer, a partir deste momento, quais os próximos avisos a lançar no Portugal 2030, com claras vantagens para o planeamento das atividades e investimentos do que se pretendem candidatar a apoio dos fundos europeus", lê-se no comunicado divulgado pelo executivo.