Plataforma da A23 e A25 acusa Governo de falta de palavra sobre portagens

Plataforma lembra que quando foi decidida uma redução do valor de 50%, o Governo "através de truques de má qualidade" apenas reduziu 30%", e acrescentou que as ministras da Coesão e do Trabalho, em campanha eleitoral, "prometeram reduções em 2022 e 2023 e não o fizeram".