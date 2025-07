Plataforma da A23 e A25 defende abolição de portagens no próximo Orçamento

O porta-voz do grupo, Luís Garra, adiantou que o Conselho Geral da Plataforma se vai reunir no dia 30 para "decidir ações a desenvolver" e que o movimento pretende este mês reunir-se com o ministro das Infraestruturas, João Galamba, com a Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças e com os grupos com assento parlamentar.