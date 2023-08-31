Portugal aumenta compras de gás à Rússia, que já é o terceiro maior fornecedor

Portugal voltou a aumentar as importações de gás natural liquefeito (GNL) à Rússia pelo quinto ano consecutivo, apesar da invasão à Ucrânia, avança o Jornal de Negócios, na edição desta quinta-feira..Segundo os dados mais recentes da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), as importações nacionais de GNL russo cresceram 6% nos primeiros seis meses de 2023, para perto de 200 milhões de metros cúbicos, face ao igual período do ano passado..Com este aumento, Moscovo tornou-se o terceiro maior fornecedor de GNL para Portugal, apenas ultrapassado pela Nigéria e Estados Unidos, enquanto no ano passado não constava sequer do pódio.