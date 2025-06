Dinheiro Vivo

Portugal com 48% do território em seca severa a extrema

As albufeiras que são analisadas pela Agência Portuguesa do Ambiente estão com 72% de capacidade, contra 58% em agosto do ano passado e 57% em outubro, no início do ano hidrológico. O volume de água nas barragens do Algarve é 30% inferior ao verificado no ano passado, nesta época.