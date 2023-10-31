Portugal e Índia debatem criação de voo direto entre os dois países

"Houve alguma conversa entre nós sobre uma ligação aérea direta porque é uma peça que falta no relacionamento" entre a Índia e Portugal, afirmou o ministro indiano em conferência de imprensa.."Estamos muito confiantes de que o nosso intercâmbio se expandirá assim que pudermos progredir nisso. E nós dois colocamos muito peso no desenvolvimento do turismo", defendeu..Os dois representantes da diplomacia dos países estiveram reunidos durante a manhã para falar sobre as relações bilaterais que, segundo o ministro português, João Gomes Cravinho, é um domínio "onde há muito trabalho a fazer"..Um dos pontos desse trabalho é, de acordo com o ministro português dos Negócios Estrangeiros, "o grande museu marítimo" que a Índia pretende construir em Lothal, no estado de Gujarat.."Falámos sobre a forma como podemos cooperar nesse processo", adiantou Gomes Cravinho", secundado pelo seu homólogo indiano, em visita oficial a Portugal entre hoje e quarta-feira..Outro dos temas debatidos foi "a implementação de um acordo de recrutamento de cidadãos indianos para trabalhar em Portugal", adiantou Subrahmanyan Jaishankar, acrescentando que os dois responsáveis chegaram a acordo "sobre um procedimento operacional normalizado para esse efeito" e a criação de "um projecto-piloto"..As relações culturais, o reconhecimento mútuo das qualificações académicas, a cooperação nas áreas de defesa, de start-ups e inovação foram outros dos assuntos em debate na conversa dos dois ministros.."Discutimos a possibilidade de celebrar conjuntamente o 50º aniversário do restabelecimento das relações diplomáticas no domínio económico", estabelecidas após o 25 de Abril entre os dois países, disse o ministro português, admitindo que o momento também serviu para "trocar opiniões sobre algumas das dificuldades consideráveis do sistema internacional"..Um tema que, de acordo com o responsável indiano, ainda será aprofundado durante o dia de hoje.."Quero dizer que sempre considerámos Portugal como um dos nossos principais parceiros na União Europeia. A primeira cimeira Índia-UE de sempre foi realizada em 2000, sob a presidência portuguesa, e a primeira cimeira Índia-UE com 27 Estados também foi realizada em 2021, sob a presidência portuguesa", lembrou Jaishankar, acrescentando que irá reunir com a comunidade indiana em Portugal, de quem "tem muito orgulho" por "contribuir substancialmente" para o crescimento do país..O ministro dos Negócios Estrangeiros da Índia ficará em Portugal até quarta-feira, de onde irá partir para uma visita oficial à Itália.