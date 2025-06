Portugal entre os destinos mais procurados para investimento imobiliário em 2024

A consultora imobiliária assume-se "mais otimista em relação à atividade nos mercados residenciais globais, particularmente no setor multifamily, onde a procura supera a oferta em muitas áreas, e no setor logístico, impulsionado pelos seus fortes fundamentos": 90% dos researchers da Savills preveem aumentos no valor dos arrendamentos no segmento multifamily e 81% esperam aumentos no mercado residencial em geral.