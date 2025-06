Portugal tem três mestrados em Gestão entre os 100 melhores do mundo

Portugal revalidou o estatuto de "fazedor de gestores" por mais um ano, ao ver contempladas três escolas nacionais no Ranking Masters in Management 2023 do Financial Times (FT). A lista do jornal britânico, que distingue os cem melhores mestrados do mundo, classificou o programa curricular da Nova School of Business & Economics (Nova SBE) no top15, destacando no rol a Católica Lisbon School of Business (Católica-Lisbon) e o ISCTE Business School.