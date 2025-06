Portugal vai ter identificadas mais de 400 infraestruturas críticas de 12 áreas

No cargo desde 2021, o secretário-geral do SSI explicou as várias valências que fazem parte do Sistema de Segurança Interna, nomeadamente a Gestão Integrada de Fronteiras, a Plataforma para o Intercâmbio de Informação Criminal, Unidade de Coordenação Antiterrorismo (UCAT), Ponto Único de Contacto para a Cooperação Policial Internacional (PUC-CPI) e a recente Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiras, que entrou em funcionamento a 30 de outubro com o fim do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.