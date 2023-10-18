DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Portugal visado por Bruxelas por falhas na transposição de regras sobre energia

Data limite para integração da diretiva na legislação nacional era 31 de dezembro de 2021. Se Portugal não demonstrar, em resposta a este segundo aviso, tê-lo feito, a Comissão pode levar o processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia.
A Comissão Europeia deu esta quarta-feira dois meses a Portugal para responder a dúvidas sobre a transposição de regras da UE em matéria de energia de fontes renováveis e também para o mercado interno de eletricidade.

No primeiro caso, em que Bruxelas reabre um processo de infração anterior, Lisboa tem de demonstrar a Bruxelas ter já feito a total transposição da lei europeia relativa à promoção da utilização de energia de fontes renováveis, que estabelece o quadro jurídico para o desenvolvimento de energias renováveis nos setores da eletricidade, do aquecimento e arrefecimento e dos transportes na União Europeia (UE) e fixa o objetivo vinculativo europeu de atingir até 2030, pelo menos, 32% de energias renováveis.

Se Portugal não demonstrar ter transposto a diretiva 2008/2001 na íntegra, Bruxelas pode levar o caso ao Tribunal de Justiça da UE (TJUE).

Num segundo processo de infração está em causa a não transposição completa das regras para o mercado interno de eletricidade.

A diretiva 2019/944 estabelece regras sobre organização e funcionamento do setor da eletricidade da UE, a fim de criar mercados de eletricidade integrados, competitivos, centrados no consumidor, flexíveis, justos e transparentes.

A data-limite para a sua integração na legislação nacional era 31 de dezembro de 2021 e, se Portugal não demonstrar - em resposta a este segundo aviso - tê-lo feito, a Comissão pode levar o processo ao TJUE.

