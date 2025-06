Portugueses pediram sete milhões por dia para comprar carro

Focando apenas a evolução do crédito automóvel entre janeiro e junho deste ano, verificou-se um melhor desempenho no segundo trimestre, com 651,3 milhões de euros financiados, face ao primeiro trimestre, quando foram emprestados 605,3 milhões - ou seja, de abril a junho as instituições concederam mais 46 milhões de euros. O acréscimo entre o primeiro e o segundo trimestre foi uma tendência observada também no ano anterior.