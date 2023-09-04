PR considera que Governo tem "plena noção" de que não pode deixar a dívida derrapar

O Presidente da República considerou no domingo que o Governo "tem plena noção" de que não pode deixar a dívida resvalar porque a paga no momento seguinte, encontrando-se a gerir o equilíbrio orçamental com "muito cuidado".."Com bom senso e gerido com prudência há, eu não digo folga, porque senão o governador do Banco de Portugal fica muito preocupado pelo lado de laxismo que isso podia dar, mas não tem havido laxismo, mas há uma plena noção de que não se pode deixar a dívida resvalar porque paga-se no momento seguinte", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa em entrevista à TVI no Palácio Nacional de Belém..Para o chefe de Estado, o Governo de António Costa tem gerido o equilíbrio orçamental com "muito cuidado" porque a pior coisa que podia acontecer era agora, além do contexto externo, da guerra, da crise externa, das dificuldades internas e da inflação haver um desequilíbrio das contas públicas..Para os próximos anos, o país tem "uma folga" com o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e o Portugal 2030 (PT2030), situação que não teve no passado.."Houve tempos da vida portuguesa que não tínhamos [folga], não havia PRR, nem havia PT2030, havia outros fundos europeus, mas não havia tantos fundos ao mesmo tempo como agora", frisou..Por isso, Marcelo Rebelo de Sousa alerta que é necessário executar o PRR até ao "último cêntimo e com a máxima rentabilidade social possível", lembrando que 2022 já passou e que 2023 está quase a acabar..E acrescentou: "Temos agora uma corrida muito intensa no final de 2023, mas sobretudo 2024 e 2025"..As medidas orçamentais já em vigor ou autorizadas vão impactar o saldo orçamental em 3.124 milhões de euros em 2024, segundo o Quadro de Políticas Invariantes (QPI) entregue pelas Finanças ao parlamento na sexta-feira e consultado no domingo pela Lusa..Face ao documento apresentado no ano passado, um dos outros segmentos com impacto superior a mil milhões de euros diz respeito aos juros devidos pelas administrações públicas (1002 milhões de euros).