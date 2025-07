PR promulga três diplomas do Governo onde se inclui a autodeclaração de doença

O Presidente da República condecorou ontem António Vitorino, Carlos Moedas e Elisa Ferreira com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, a título do exercício de funções de membro da Comissão Europeia, divulgou a presidência. De acordo com informação divulgada no 'site' da presidência, a cerimónia, que decorreu esta sexta-feira, realizou-se no Palácio de Belém.