PR saúda "medidas importantes" mas diz que "há mais mundo para além dos jovens"

"No lançamento da vida profissional é importante o IRS com um regime que seja atrativo. É importante a contratação de técnicos que saiam das escolas. É importante a devolução das propinas. Há assim uma série de medidas que são importantes", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, em resposta a perguntas dos jornalistas, no novo percurso ribeirinho de Loures, inaugurado na quinta-feira.