Prazo para candidaturas à medida Compromisso Emprego Sustentável termina esta quinta-feira

Em abril, o Ministério do Trabalho informou que foram introduzidas alterações à medida Compromisso Emprego Sustentável, como a promoção "de forma mais imediata ao acesso à medida por parte dos desempregados inscritos no IEFP, através da redução do tempo de inscrição (de seis para três meses)" ou do "alargamento das situações em que o mesmo é dispensado, nomeadamente no caso dos jovens, permitindo uma (re)entrada mais célere no mercado de trabalho".