Preço médio de importação do gás natural desce 62% em julho para 23 euros/MWh

O preço médio de importação do gás natural desceu 62% em julho, face ao mesmo mês de 2022, de 62 para 23 euros por megawatt-hora (MWh), segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), esta quinta-feira divulgados..De acordo com as estatísticas rápidas dos combustíveis fósseis relativas a julho, publicadas pela DGEG "o preço médio de importação do gás natural, durante o mês de julho de 2023 (23 Euro/MWh), diminuiu 62% relativamente ao preço médio verificado em igual mês de 2022 (62 euros/MWh)"..Naquele período, contrariamente ao consumo dos produtos de petróleo, que subiu 0,8%, o consumo de gás natural diminuiu 14,4%, comparativamente ao ano anterior, tal como o de carvão (-88%), neste caso fundamentalmente devido ao encerramento das centrais termoelétricas a carvão durante o ano de 2021..Os preços do gás natural atingiram máximos históricos no ano passado, depois da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022..Na sequência da guerra, a União Europeia adotou medidas da reduzir a dependência energética da russa, que incluiu metas para redução do consumo de gás natural..De acordo com os mais recentes dados da DGEG, em julho, o consumo global de combustíveis fósseis, expresso em ano-móvel (agregação de consumos nos últimos 12 meses), diminuiu 5,6% relativamente ao ano anterior e 0,4% face ao ano-móvel do mês anterior..No caso do combustível para aviões ('jet fuel'), verificou-se uma subida do consumo de 28%, estando 3,7% acima ao nível do consumo verificado no ano de 2019.