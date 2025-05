Preço médio semanal da ERSE desceu 1% para a gasolina e 3,5% para o gasóleo

Por outro lado, relativamente à semana anterior, a ERSE verificou que "a média dos preços de venda ao público anunciados nos pórticos, e reportada no Balcão Único da Energia, esteve 6,9 cêntimos/litro acima do preço eficiente, dessa semana, no caso da gasolina 95 simples, e 4,4 cêntimos/litro, acima no caso do gasóleo simples".