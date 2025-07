Preços da produção agrícola descem 9% na UE e sobem em Portugal no 3.º trimestre

No entanto, seis países do sul da UE viram os preços no produtor subir, com Portugal a registar o terceiro maior aumento (8%), depois da Grécia (22%) e Chipre (11%), que o Eurostat justifica com o aumento acentuado do preço do azeite: 103% em Espanha, 101% na Grécia, 99% em Portugal e 31% em Itália.