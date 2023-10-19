Preços de venda de casas crescem 25% em três anos

Nos últimos três anos, registou-se um crescimento acumulado de 25% dos preços de venda das casas e de 23% nas rendas no país, conclui o estudo "Portugal Living Destination" da consultora imobiliária JLL, apresentado esta quinta-feira. Segundo aponta o documento, a principal causa para esta valorização deve-se à escassez de oferta e também à solidez do mercado..O retrato do setor é claro quanto à oferta: foram construídas 30.750 casas no último ano e meio e foram licenciadas 46.700 fogos, produção que fica muito aquém do início do milénio, quando em média se construíam mais de 72 mil habitações ao ano. E aquém da procura. Só nos últimos 18 meses foram vendidas 236 mil casas..Mercado em retração.No entanto, o mercado está a ressentir-se da atual conjuntura, marcada pelo aumento do custo de vida e pela subida das taxas Euribor. Segundo o estudo, o número de casas vendidas caiu 22% no primeiro semestre deste ano face ao período homólogo. Neste contexto, o volume de transações ficou nos 14 mil milhões de euros, uma quebra de 16%..O decréscimo do mercado é expressivo, mas os indicadores dados pelo relatório sustentam que as 68 mil casas transacionadas na primeira metade de 2023 refletem "um fluxo de procura bastante sólido" e suportado pelos compradores nacionais (93% do total de fogos vendidos). Em valor transacionado, o peso dos portugueses representa 87%..Neste ambiente, a subida dos preços demonstra a resiliência do mercado à conjuntura, defende a JLL. "Mesmo em contexto de ajuste de vendas mantêm a tendência de crescimento, com o principal impacto a traduzir-se no abrandamento das subidas", diz..O estudo confirma que os estrangeiros compram em média casas mais caras do que os portugueses. Desde 2019, adquiriram 40.700 habitações, num investimento total de 12 mil milhões. Estes valores representam 6% do número de fogos transacionados e 11% do volume de vendas..Preço das rendas dispara.A Área Metropolitana de Lisboa (AML) não escapou aos efeitos da atual conjuntura económica. O número de casas vendidas no primeiro semestre caiu 27% face ao período homólogo, para cerca de 19.500 habitações, com o volume de vendas a decrescer 17%, para 5,7 mil milhões de euros..Apesar desta tendência regressiva, os preços de venda aumentaram cerca de 5% na AML. Já os valores das rendas tiveram um acréscimo de 20%..A Área Metropolitana do Porto, acompanha a tendência verificada na região da capital. O número de casas vendidas na primeira metade do ano caiu 22% e o volume de transações sofreu uma quebra de 16%. Nesta região, o preço da habitação teve um aumento de 2%, mas as rendas subiram 29%, avança o estudo da JLL..Curiosamente, no Algarve o preço das casas teve uma quebra de 1%, numa altura em que o mercado registou um decréscimo de 27% no número de alojamentos vendidos. O volume de vendas caiu 21%. Contudo, arrendar uma habitação ficou 42% mais caro no primeiro semestre deste ano..Com base neste retrato do mercado, a JLL defende a diversificação da oferta residencial no país, apostando em projetos de grande escala, tendo por base novas localizações, segmentos-alvo e tipologias..O estudo propõe a construção de casas para um leque mais abrangente de públicos em termos de rendimentos, apostando em novas geografias como localidades periféricas dos grandes centros urbanos e/ou cidades de segunda linha..Outra das emergências que deteta é a necessidade de avançar com grandes empreendimentos para arrendamento. Segundo o estudo, em Lisboa e no Porto, este mercado está especialmente pressionado pela falta de oferta, alavancando subidas no preço das rendas.