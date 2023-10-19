DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Preços na produção industrial descem 5,2% em setembro

No terceiro trimestre de 2023, os preços na produção industrial diminuíram 5,8%, contra -3,5% no trimestre anterior.
Os preços na produção industrial desceram 5,2 em setembro face ao mesmo mês de 2022, contra uma variação homóloga de -5,5% verificada em agosto, anunciou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Num comunicado hoje divulgado, o INE afirma que os agrupamentos de Bens Intermédios e de Energia foram determinantes para esta descida, já que apresentaram em setembro variações homólogas de -6,5% e -15,6%, respetivamente.

Sem o agrupamento de Energia, a variação homóloga foi de -1,8% (-0,6% em agosto), mantendo-se a trajetória de recuperação gradual dos preços neste setor.

A variação mensal do índice agregado foi de 0,2% em setembro, contra -0,1% no mesmo mês de 2022.

