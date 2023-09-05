Preços na produção industrial recuam 7,6% na zona euro em julho

Os preços na produção industrial recuaram, em julho, na zona euro e na União Europeia (UE), quer na comparação homóloga, quer face a junho, segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat..De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, na zona euro, os preços na produção industrial diminuíram 7,6% face a julho de 2022 e 0,5% na variação em cadeia..Na UE, o indicador recuou 6,6% na comparação com julho de 2022 e 0,6% face a junho..Em ambas as zonas, o recuo homólogo deveu-se a uma forte quebra nos preços da energia..Entre os Estados-membros, os maiores recuos homólogos registaram-se na Irlanda (-39,5%), a Bulgária (-18,1%) e em Itália (-13,8%) e as maiores subidas na Hungria (18,8%), na Eslováquia (17,8%) e na Eslovénia (6,8%)..Já na comparação em cadeia, as mais importantes quebras dos preços na produção industrial registaram-se na Irlanda (-8,1%), Países Baixos (-2,6%) e Suécia (-1,8%), enquanto os principais avanços se observaram na Letónia (2,2%), Eslováquia (1,7%) e Croácia (1,3%)..Em Portugal, os preços na produção industrial desceram 6,1% face a julho de 2023 e 0,2% na comparação mensal.