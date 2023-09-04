DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Dinheiro Vivo

Presidente assume que o problema da habitação é uma "corrida contrarrelógio"

Chefe de Estado salientou que depois de confirmar a lei é preciso "pôr de pé a construção" naquilo que compete ao setor público e "estimular os privados".
Publicado a

O Presidente da República assumiu no domingo que o problema da habitação é uma "corrida contrarrelógio", apontando que após a confirmação do pacote Mais Habitação na Assembleia da República se seguirá a fase da regulamentação.

"A habitação é uma corrida contrarrelógio", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa em entrevista à TVI no Palácio Nacional de Belém onde terminou no domingo a Festa do Livro.

E acrescentou: "há uma lei, essa lei, daqui a 15 dias vamos admitir que é confirmada pelo parlamento, mas depois há um decreto-lei que permite agilizar as medidas administrativas que é preciso regulamentar".

Estimando que isso se faz em um ou dois meses, o chefe de Estado salientou que, depois, "é preciso pôr de pé a construção do que depende do público, é preciso pôr de pé os estímulos aos privados e é preciso pôr de pé o que é cooperativo".

O Presidente da República vetou o decreto que reunia as principais alterações à legislação da habitação - com mudanças ao nível do arrendamento, dos licenciamentos ou do alojamento local - aprovadas no dia 19 de julho no parlamento pelo PS, que já anunciou que irá confirmá-la no início da próxima sessão legislativa.

"A minha posição é a seguinte, eu achei que aquilo era curto e insuficiente, mas se me demonstrarem que afinal era longo e mais que suficiente eu fico feliz", afirmou.

O Governo enviou à Comissão Europeia as suas prioridades para 2024, num conjunto de 15 propostas, que incluem uma iniciativa europeia de habitação acessível ou um "enquadramento para a resiliência das superfícies aquáticas e a disponibilidade de água".

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt