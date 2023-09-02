Presidente considera que há "espaço para diálogo" entre professores e Governo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que continua a haver "espaço para diálogo" entre os professores e o Governo, numa altura em que estão anunciadas greves para o arranque do ano letivo.."Isto não é uma questão de birra. É uma questão de encontrar caminhos", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, em São João da Pesqueira, onde se encontra a participar na Vindouro..No seu entender, "a educação, o que tem de fundamental é saber criar caminhos e levar as pessoas a encontrarem novos caminhos".."Se na educação não há imaginação para criar novos caminhos, onde é que haverá?", questionou..O ano letivo arranca entre 12 e 15 de setembro e as greves já convocadas por algumas organizações sindicais fazem antever um ano marcado pela contestação dos docentes, à semelhança do anterior..Segundo o chefe de Estado, é do interesse de todos -- alunos, famílias e professores - "que o ano letivo comece bem, continue bem e acabe bem".."Ninguém gosta de viver anos atribulados consecutivamente. É muito desgastante para os professores", realçou, lembrando que ele próprio é professor..No seu entender, a greve é um dos instrumentos que existe em democracia, "mas há outros", como o diálogo.."Portanto, é utilizar o espaço que exista para o diálogo, para ir encontrando soluções", acrescentou..Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "é muito importante criar um espírito positivo e uma esperança".."A última coisa que se deve perder é a esperança e os professores precisam de esperança, as famílias precisam de esperança, o ano letivo precisa de esperança", sublinhou..Lembrando que os seus poderes de Presidente da República só terminam em 2026, Marcelo Rebelo de Sousa garantiu que, até lá, fará tudo o que puder "para criar o espírito positivo, traduzido em anos letivos bem aproveitados".."E tenho a certeza de que o Governo também quer fazer", acrescentou..Na sexta-feira, o ministro da Educação lamentou a convocação de greves para o arranque do ano letivo, defendendo que os alunos devem estar em primeiro lugar e, por isso, o ano deve começar "com as escolas em pleno funcionamento".."Não começamos um ano letivo com as escolas fechadas, temos de começar o ano letivo com as escolas em pleno funcionamento", sublinhou o ministro João Costa, em declarações aos jornalistas à margem do encontro Book 2.0, promovido pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, em Lisboa.