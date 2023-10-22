Presidente da IL diz que PS e Costa estão alheados da realidade

O presidente da Iniciativa Liberal (IL) disse, em Peniche, que o Partido Socialista e o Governo de António Costa estão "alheados da realidade" e são "incapazes" de resolver os problemas dos portugueses.."O Partido Socialista converteu-se numa enorme máquina de incompetência, por um lado, e de propaganda, por outro, que têm como consequência o facto de os governantes ficarem cada vez mais alheados da realidade, perceberem cada vez menos do que se passa no país", afirmou Rui Rocha no 2.º Encontro Nacional da Juventude Liberal, que termina hoje em Peniche..Para o presidente liberal, "temos um Governo incompetente, que se arrasta há oito anos na governação, e um primeiro-ministro incompetente e incapaz de resolver os problemas concretos e dar soluções concretas aos problemas"..Rui Rocha apontou problemas nas áreas da Educação e da Saúde, falando, por exemplo, de urgências lotadas por serem "a única porta aberta" na saúde, quando existe falta de médicos e os cuidados primários de saúde não dão resposta..O previsível aumento do Imposto Único de Circulação (IUC) para viaturas anteriores a 2007 foi outro dos exemplos que deu, defendendo que, ao contrário do incentivo à renovação de veículos sustentado pelo ministro das Finanças, a medida penaliza os cidadãos com menos recursos, por não conseguirem trocar de veículo..Em contraponto, disse o presidente da IL, o "Governo aposta cada vez mais na propaganda", criticando o aumento dos custos com os gabinetes ministeriais, para quase 70 milhões de euros em 2024, como noticiou hoje o Correio da Manhã, "para ter mais pessoas para criar mais narrativas para enganar os portugueses".