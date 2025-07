Presidente da República alerta que gestão do SNS tem que ser isenta e não politizada

"Chamo a atenção para o passo que se quer dar, agora prometido (...) para o início do próximo ano na gestão do Serviço Nacional de Saúde, uma peça determinante no sistema nacional de saúde, separando a definição política da gestão independente, isenta e não politizada, a não ser no sentido que política é tudo aquilo que respeita à vida humana, certamente não partidarizada", afirmou o chefe de Estado numa intervenção por vídeo no Global Health Forum, que decorre hoje e sábado no Centro de Congressos do Estoril