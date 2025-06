Prestação da casa dispara até 231 euros para contratos revistos em setembro

De recordar que a evolução da Euribor está diretamente relacionada com as flutuações das taxas de juro diretoras do BCE, que, desde julho do ano passado, têm vindo a subir significativamente, numa tentativa do banco central combater a inflação na zona euro. Em Portugal, especificamente, a inversão da política monetária tem custado caro às famílias, sobretudo as que possuem crédito à habitação, uma vez que 90% destes empréstimos possuem taxa variável, o que significa que a prestação da casa sobe ou desce quando o mesmo acontece com a taxa que serve de referência.