Primeiro Dia Nacional da Sustentabilidade debate temas como emergência climática no CCB

"Vamos, mais do que tudo, debater o tanto que há para fazer, tendo, para tal, escolhido quatro ângulos atuais e transversais. O clima e as suas convulsões, cujas consequências desfilam todos os dias nos meios de informação; e o desperdício alimentar, que conta anualmente com milhares de toneladas de comida que acabam no lixo, mesmo com populações a morrer à fome e outras tantas que lidam com a pandemia da obesidade", explica Rita Rodrigues, da Deco, citada num comunicado da associação.