Procura de viagens de fim de ano aumenta apesar de preços mais elevados

Apesar do aumento de preços a procura e reservas para viagens natalícias ou de fim de ano já ultrapassou os números de 2022. De acordo com o Jornal de Notícias, algumas agências já registaram crescimento na ordem dos 30%. Ao nível das preferências de destino, dentro do país a Madeira é dos mais procurados e no estrangeiro as escolhas são diversas, de Nova Iorque ao Brasil.