Produção de castanha em Marvão volta a ter quebras com tempo quente e seco

A produção de castanha em Marvão (Portalegre) volta este ano a descer, com produtores a queixarem-se de quebras entre os 20 e 50%, devido ao tempo quente e seco verificado no Alentejo, apesar das recentes chuvadas..Em declarações à agência Lusa, o produtor José Mário explicou que a produção "está com problemas" e "já não há um ano" em que a mesma corra de forma positiva, devido "às temperaturas muito altas" que se verificam na região, devido à seca.."Além de haver uma quebra de quase de 50% na produção, apareceu um fungo que nós não conseguimos detetar. A castanha vê-se assim toda bonita, mas depois, lá por dentro, tem uma mancha escura, provocada pelas altas temperaturas", explicou..O produtor assinalou ainda que o calibre da primeira variedade que foi recolhida, a espécie Bária, "não é muito mau, é bom", mas o mesmo não acontece com o da espécie Clarinha, que "é muito baixo"..Em 2022, ano marcado também por quebras na produção, recordou José Mário, os produtores daquela região alentejana estavam a vender as castanhas "na casa dos 1,50 euros" e, este ano, está a ser comercializada a partir de "1,75 euros"..Na zona de Marvão, com um microclima considerado único, proporcionado pela serra de São Mamede, predominam nos campos as espécies Bária e Clarinha..Este microclima, propício à produção de castanha, já levou a que as entidades que tutelam o setor considerassem a Castanha de Marvão como de Origem Protegida..Com o aproximar da Festa do Castanheiro - Feira da Castanha de Marvão, que vai decorrer nos dias 11 e 12 de novembro, o produtor José Mário alertou que o município, promotor do evento, vai "comprar castanha mais cara" face ao ano anterior, devido à quebra na produção..Um outro produtor local, Joaquim Bonacho, referiu igualmente à Lusa ter, este ano, "menos castanha e com menos qualidade".."Estas ondas de calor deram uma grande pancada na produção", lamentou, estimando uma quebra que ronda os "20%"..Joaquim Bonacho explicou que, nesta altura, está a apanhar castanha para vender para a Festa do Castanheiro - Feira da Castanha de Marvão e que o produto está a ser comercializado a "3,50 euros o quilo"..A Câmara de Marvão anunciou hoje que já comprou 4.000 quilos de castanha e 1.000 litros de vinho para 'abastecer' a edição deste ano da Feira da Castanha..Promovida pelo município, a 39.ª edição da Festa do Castanheiro - Feira da Castanha é considerada pelos promotores como a "rainha das festas" daquele concelho do distrito de Portalegre..O certame vai oferecer aos visitantes três magustos, espalhados pelas principais ruas da vila, um mercado de produtos locais, animação musical, mostras de artesanato, gastronomia e doçaria, indicou a autarquia, em comunica do enviado à Lusa.."A Festa do Castanheiro - Feira da Castanha é uma celebração do património cultural de Marvão", destacou o município..Em foco vão estar as tradições, como os bordados de castanha e a cestaria em madeira de castanho, os produtos endógenos e gastronomia do concelho, com destaque para o pastel de castanha, o pão ou as compotas, e a inovação ligada à castanha, em produtos como a cerveja, farinheira, queijo e até gin..A entrada na Feira da Castanha custa um euro, mas com fins solidários, já que a eventual receita reverte para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Marvão..Em paralelo com o certame, vai decorrer, entre os dias 11 e 26 de novembro, uma quinzena gastronómica dedicada à castanha, com os restaurantes do concelho a apresentarem pratos à base deste fruto.