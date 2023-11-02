Produção industrial atenua queda para 4,3% no terceiro trimestre

A produção industrial atenuou a queda homóloga de 5% no segundo trimestre deste ano para um recuou de 4,3% no terceiro trimestre, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta quinta-feira..O instituto de estatística refere, no entanto, que a produção industrial acentuou a queda homóloga para 5,6% em setembro, depois de ter recuado 4,7% no mês de agosto..O índice de produção industrial registou uma queda homóloga de "5,6% [em setembro], 0,9 pontos percentuais (p.p.) inferior à observada em agosto", com os agrupamentos de investimento e energia a apresentarem "forte degradação" face a verificado no mês anterior, justifica o INE em comunicado..O instituto realça também que se se excluir o agrupamento de energia, o índice agregado caiu 5,1% no mês de setembro, face a igual mês do ano passado, quando tinha recuado 6% no mês precedente..Todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram quebras homólogas, com os bens de consumo, apesar da recuperação de 2,2 pontos percentuais (p.p.) face a agosto, ter apresentado o maior contributo para a queda do índice total (-1,6 p.p.), originado pelo recuo de 4,8%..Já os agrupamentos de bens intermédios e de energia contribuíram ambos com -1,4 p.p., em resultado de quedas homólogas de -4% e de -8,5%, respetivamente, contra descidas de -8,6% e 2,5% em agosto, pela mesma ordem..Os bens de investimento, realça o INE, passaram de uma taxa de crescimento de 2%, em agosto, para uma redução de 80% no mês em análise, tendo contribuído com menos 1,2 pontos percentuais (p.p.) para a queda do índice agregado..O INE adverte que o desempenho negativo deste agregado é "indissociável" dos problemas da indústria automóvel, com uma "importante unidade [a Autoeuropa] a interromper a laboração em setembro". Em termos mensais, a produção industrial registou uma queda de 3% em setembro, depois de ter caído 0,3% no mês anterior.