Produção industrial diminui 3,2% em julho

O Índice de Produção Industrial caiu 3,2% em julho, face ao mesmo mês do ano anterior, depois de um recuo de 3,6% em junho, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), esta sexta-feira divulgados..De acordo com o INE, excluindo o agrupamento de energia, o índice agregado sofreu uma descida de 3,8% (-3,7% no mês anterior)..Todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram variações homólogas negativas, exceto o de bens de investimento, que passou de um crescimento de 0,2%, em junho, para 1,4% no mês em análise..Por sua vez, o agrupamento de bens intermédios apresentou o contributo mais influente para a variação do índice total (-2 pontos percentuais), originado por uma taxa de variação de -5,8% (-8,1% no mês anterior)..Já os agrupamentos de bens de consumo e de energia contribuíram com -1,4 e -0,1 pontos percentuais, respetivamente, em resultado de variações homólogas de -4% e de -0,3% (-0,9% e -3,2% em junho)..Em termos de variação mensal, em julho, o Índice de Produção Industrial registou uma subida de 0,2% em julho, que compara com a descida de 0,4% no mês anterior..Os agrupamentos de energia e de bens intermédios apresentaram contributos de 0,7 e 0,2 pontos percentuais, respetivamente, originados por taxas de variação de 4,4% e de 0,6% (4,9% e -3,1% no mês anterior)..Já os agrupamentos de bens de investimento e de bens de consumo contribuíram com -0,4 e -0,3 pontos percentuais, respetivamente, em resultado de variações mensais de -2,5% e -0,8% (1,0% e -0,7% em junho).