Produtores e indústria conserveira assinam acordo relativo ao abastecimento de sardinha

Os produtores da pesca do cerco e a indústria conserveira assinaram um acordo comercial, que prevê um abastecimento global de não menos de 14.000 toneladas de sardinha entre novembro de 2023 e dezembro de 2024..O acordo foi celebrado entre a Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco (ANOPCERCO) e a Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe (ANICP).."Este acordo consiste em garantir um abastecimento global de não menos de 14.000 toneladas de sardinha entre novembro de 2023 e dezembro de 2024 (possibilidades de pesca / sardinha para o ano de 2023 foram fixadas em 36.000 toneladas)", lê-se numa nota a que a Lusa teve acesso..Através desta parceria, a indústria vai passar das cerca de 2.800 toneladas de sardinha comercializada diretamente em 2023 para cerca de 14.000 toneladas..No corrente ano, vão contabilizar-se 2.000 toneladas, a que se somam mais 12.000 em 2024..A PROPEIXE - Cooperativa de Produtores de Peixe do Norte, ao abrigo desta parceria comercial, vai ainda assinar contratos diretos com as empresas Poveira, Comur, Portugal Norte/Briosa e Ramirez..Este acordo "dá condições a quem pesca para poder pescar e entregar a quem depois transforma e acrescenta valor", destacou a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, na cerimónia de assinatura.."O total do pescado descarregado em lota, à data de 29 de outubro, quando comparado com o período homólogo de 2022, acrescenta mais 11%. Significa isto que para a pesca do cerco são mais 8%, que representa mais cerca de 4,5 milhões de euros", indicou..Segundo a governante, no caso da indústria conserveira, desde 2015, o volume utilizado aumenta sensivelmente 32% e a exportação sobe 65%.."Estes são dados muito relevantes, que nos dão ânimo e força. Este acordo só peca por tardio", assinalou.