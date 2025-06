Profissões com qualificações média e alta têm maior risco de automatização digital

"Uma das principais conclusões é o facto de as profissões com maior risco de automatização digital serem as profissões com nível de qualificação médio e alto: técnicos e trabalhadores do apoio administrativo. Isto vem contrariar o que ouvimos com alguma frequência de que são as profissões com menor nível de qualificação que estão mais sujeitas à 'destruição' do emprego pela digitalização", lê-se no documento a que a Lusa teve acesso.