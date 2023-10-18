Proposta do OE2024 estende benefícios fiscais de ex-residentes a quem nunca viveu em Portugal

O Orçamento do Estado para 2024, apresentado na passada terça-feira, 10 de outubro, prevê alterações ao Programa Regressar, na medida em que estende a pessoas que nunca residiram em Portugal, mas pretendem fixar-se, os mesmos benefícios fiscais aplicados aos ex-residentes, segundo noticia o Jornal Económico. .As atuais regras estabelecem que podem beneficiar deste regime os contribuintes que tenham tido residência fiscal no país até três anos antes do ano em que regressaram, conferindo-lhes uma isenção de IRS de 50% sobre os seus rendimentos. No entanto, do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), não consta a obrigatoriedade de ter sido residente em Portugal anteriormente e estabelece-se um teto máximo de 250 mil euros para a isenção de IRS..De acordo com a fiscalista Anabela Silva, da EY, esta pode ser uma espécie de alternativa ao regime de residentes não-habituais, que o executivo prevê extinguir com o OE204. A especialista afirma que se esta medida se mantiver, o regime fiscal dos ex-residentes será acessível tanto a cidadãos portugueses que queiram voltar após terem vivido fora, como a estrangeiros que nunca residiram em território nacional..Entre os critérios para beneficiar das vantagens deste regime, Anabela Silva destaca o "não ter sido residente nos últimos cinco anos e tornar-se residente" ou "ter a situação tributária regularizada", não sendo estabelecidos limites na redação atual apresentada no OE2024.