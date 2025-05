Proveitos da atividade turística sobem 15,7% e somam 707 milhões de euros em setembro

Segundo os dados do INE, no período acumulado de janeiro a setembro de 2023 as dormidas cresceram 11,3% (+1,7% nos residentes e +16,1% nos não residentes), a que corresponderam aumentos de 21,3% nos proveitos totais e 22,5% nos relativos a aposento (+38,8% e +41,6%, respetivamente, comparando com o mesmo período de 2019).