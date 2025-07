PRR: Costa recomenda ao Governo que execute e não tente renegociar com Bruxelas

Antes, o presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, tinha manifestado preocupação com o panorama com que os portugueses vão acordar na manhã de 11 de março a seguir às eleições legislativas antecipadas, mas o líder do executivo afirmou-se uma vez mais "otimista" e disse estar convicto que "os cidadãos não vão querer andar para trás".