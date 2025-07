PRR: Pagamentos sobem para 2.560 mil milhões de euros

Abaixo disto figuram as autarquias e áreas metropolitanas (1.440 milhões de euros), as instituições de ensino superior (624 milhões de euros), as escolas (369 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (351 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (330 milhões de euros) e as famílias (181 milhões de euros).