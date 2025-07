PS aprova Lei do Tabaco "excessiva", "proibitiva" e "desproporcional"

Ainda assim, as críticas são duras. Pelo PSD, Miguel Santos considera que a proposta mostra que o Governo - e em particular o ministro - é "malandro e preguiçoso". Sendo a proposta do Governo a transposição de uma diretiva europeia, Miguel Santos acusa o Executivo de ir mais longe: "Vai muito além da transposição. Há, por exemplo, uma questão que não foi acautelada sobre os impactos que isto vai ter na indústria tabaqueira local nos Açores e na Madeira." Isto, diz o deputado social-democrata, acaba por "mascarar" outro problema: a dificuldade no acesso aos cuidados de saúde. "Os locais onde eram feitas as consultas de acompanhamento familiar reduziram. As iniciativas de sensibilização contra o tabaco passaram de aproximadamente 100 mil para 15 mil. Podemos proibir, mas o que vai fazer deixar de fumar são estas ações, não as proibições."